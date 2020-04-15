Дані про "карантинні" зміни в освіті зібрали на окремому сайті

Міністерство освіти та науки зібрало всю інформацію про всі зміни в освіті у зв'язку з карантином на окремому сайті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитись на окремому інфоресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН. Ми вдячні партнерам зі швейцарсько-українського проєкту DECIDE за підтримку ініціативи, яка стане в нагоді і педагогам, і батькам з учнями, і тим, хто слідкує за ситуацією з карантином в Україні", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Усі зміни в освітньому процесі, впроваджені через карантин, відтепер зібрано на окремому інформаційному ресурсі. Зокрема, тут розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. На інфоресурсі також зібрано контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.

Кампанію "Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти" розроблено за підтримки Швейцарської Конфедерації в рамках впровадження Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – "Децентралізація для розвитку демократичної освіти".