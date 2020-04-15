ЗНО можуть перенести на 25 серпня, якщо карантин “затягнеться”

Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежить від терміну завершення карантину, Міносвіти розробило два сценарії - на червень і серпень.

Про це заявила на брифінгу в середу, 15 квітня, в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення терміну карантину в Україні», - сказала Мандзій.

Вона додала, що Міносвіти розробило щонайменше два сценарії проведення ЗНО.

Зокрема, якщо карантин закінчиться до початку червня, то в червні можливе проведення пробного ЗНО, а з 25 червня – основної сесії ЗНО.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.

В.о. міністра також нагадала, що учні 4-го і 9-го класу звільнені від державної підсумкової атестації.

Як повідомлялося, у 2020 році основна сесія ЗНО мала розпочатися 21 травня тестуванням з математики, ЗНО з української мови та літератури було заплановане на 26 травня, фізики — 28 травня, з німецької, іспанської, французької мов — 1 червня, англійської мови — 2 червня, з історії України — 4 червня, біології — 9 червня, географії — 11 червня.