Ляшко: Пікового навантаження на систему охорони здоров'я немає

Система охорони здоров'я України не відчуває пікового навантаження через епідемію COVID-19.

Про це в програмі “Свобода слова” на ICTV сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Можемо сказати через тиждень після Великодня і через два місяці після введення карантинних заходів, що все це працює. Обмежувальні протиепідемічні заходи, які уряд започаткував і активно й ефективно реалізовує, працюють. Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров’я, динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми робили все можливе, щоб у нас не було приросту більше 30% щодня”, - зазначив Ляшко.

Він визнав, що в окремих населених пунктах, зокрема в Почаєві, навантаження на лікарні доволі відчутне. І констатував, що це стало наслідком порушення правил карантину на Великдень.

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Водночас Ляшко наголосив, що ті зусилля, які уряд, Президент, органи самоврядування та голови церков доклали, аби переконати людей не відвідувати храми на Великдень, дали ефект: замість 8 млн на Великдень до церков прийшли 130 тисяч українців.

Головний санлікар додав, що сплеск захворюваності ще може статися, оскільки інкубаційний період COVID-19 триває 14 днів.

“Але все ж таки, якщо дотримуватися карантинних заходів, дотримуватися ізоляції, то в принципі країна йде в тому режимі, який був прогнозований”, - підсумував Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9009 випадків COVID-19. Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей. Водночас 864 пацієнти вже одужали.