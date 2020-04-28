Ляшко розповів, як держава контролюватиме роботу ринків

Контроль за роботою продовольчих ринків в умовах карантину будуть здійснювати державні структури без залучення органів місцевого самоврядування.

Про це у програмі “Свобода слова” на ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Буде щоденне інспектування представниками державної служби з питань безпечності харчових продуктів та щоденний дозвіл на відкриття й закриття ринків. Якщо ринок порушив норми, то наступного разу він зможе відкритися не раніше ніж через сім днів після того як усуне порушення. Буде контроль держави без залучення органів місцевого самоврядування”, - розповів Ляшко.

Він додав, що минулого разу органи місцевого самоврядування замість забезпечення дотримання певних вимог, відкрили всі ринки, в тому числі ті, які працювали з порушення протиепідемічних норм.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в Офісі Президента відбулася традиційна нарада з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19. Володимир Зеленський схвалив ідею відкриття ринків за умови дотримання належних правил безпеки.