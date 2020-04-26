Ляшко не виключає стрімкого ослаблення карантину

У разі стрімкого зниження кількості хворих на коронавірусну хворобу Україна зможе з першого етапу виходу з карантину перейти відразу на третій або четвертий.

Таку думку висловив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ICTV.

"Якщо у нас буде стрімке зниження кількості хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", – сказав він.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.