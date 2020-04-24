Ляшко сказав, через що в Україні продовжили карантин

Карантин в Україні було продовжено до 11 травня через порушення обмежувальних заходів на великодні свята.

Про це в ефірі програми “Право на владу” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми фіксуємо певні порушення карантинних заходів, які дають певні сплески, але не пікові навантаження і не пікове зростання, яке виходить за межі допустимого нами пікового зростання. Тому і продовжено карантинні заходи до 11 числа (11 травня — ред.), оскільки були певні порушення карантинних заходів, які можуть давати свій результат”, - сказав Ляшко.

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Він навів приклад Чернівецької області, де зараз епідеміологи фіксують збільшення кількості захворювання на COVID-19 після того, як велика кількість людей на Вербну неділю відвідала храми. За словами Ляшка, дані по іншім областям зараз опрацьовуються епідеміологами за результатами досліджень лабораторних зразків.

Водночас він зазначив, що на четвертий день після Великодня вже фіксується зростання кількості захворілих — 578 станом на 23 квітня, що найбільше за весь період, коли в Україні почали фіксувати випадки COVID-19.

Також Ляшко додав, що аналіз ситуації відбувається постійно.

”Кожен конкретний випадок порушення карантинних заходів розглядається з прийняттям певних управлінських рішень і прописується в дорученнях, які йдуть на виконання або на прийняття тог чи іншого рішення”, - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7170, за добу зафіксовано 578 нових випадків зараження коронавірусом, 505 осіб одужали, 187 померли.