У Харкові вхід на кладовища заборонили на десять днів

Доступ на всі кладовища міста Харкова заборонений на 10 днів - з 25 квітня по 4 травня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

"Такі обмеження - заборона доступу на всі 18 кладовищ міста на 10 днів вводяться у зв'язку з постановою головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, яка спрямована на протидію поширенню СOVID-19", - зазначили у прес-службі.

Пройти на кладовища в поминальні дні буде неможливо: усі ворота і хвіртки будуть закриті.

"Обмеження не стосуються ритуальних обрядів поховання померлих. Усі поховання в ці дні проходитимуть за умови дотримання протиепідемічних правил", - пояснили у пресслужбі.

Як зазначив під час спілкування з журналістами директор КП "Ритуал" Євгеній Журавльов, до кінця дня на усіх кладовищах будуть розміщені оголошення про закриття на 10 днів, за виключенням поховань.

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Як повідомляв Укрінформ, за останню добу у Харківській області - 17 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Діагнози підтвердили у жителів Харкова, Балаклійського, Валківського, Дергачівського, Зміївського та Харківського районів.

З підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізовано 53 особи, 39 - на самоізоляції. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 78 людей, 18 - на самоізоляції. Серед нових підтверджених захворілих - 4 медики (лікарі та санітари), це працівники Валківської ЦРЛ, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Обласної психіатричної лікарні №1 (с. Стрілеча).

За весь період реєстрації зафіксовано 260 випадків підозри на COVID-19 (+22 за добу), з яких: 101 випадок підтверджено, 63 - спростовано, 7 людей одужало, 2 людини померли.