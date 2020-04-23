На Сумщині під час поминальних днів заборонили відвідувати кладовища та окремі поховання

Про це у четвер, 23 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сергій Над’ярний.

«Відповідне рішення прийняте на позачерговому засіданні Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Люди, які планують йти на кладовища під час поминальних днів, мають бути готовими до того, що цвинтарі будуть закритими для відвідування. Також під заборону підпадають і ритуальні поминальні дні (9-ий, 40-ий та річниця смерті). Таке рішення було прийняте, щоб не наражати людей на небезпеку», - зазначив Над’ярний.

За його словами, на всіх цвинтарях будуть чергувати представники Головного управління Національної поліції в Сумській області та управління патрульної поліції. Порушникам карантинних заходів загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Обласна влада, зауважив посадовець, просить всіх жителів Сумщини поставитися з розумінням до цього рішення і і повідомити про нього своїх рідних та близьких.

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Як повідомляв Укрінформ, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 21 квітня 2020 року підписав постанову № 11 щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні.

У Сумах 13 квітня виконавчий комітет ухвалив рішення, що регулює проведення поминальних днів у 2020 році на території Сумської міської ОТГ під час карантину.

Документом визначено, що поминальні богослужіння та заходи 26, 27 та 28 квітня мають проводитися релігійними організаціями на території культових споруд і прилеглій території без участі громадян.

Також цим рішенням заборонено відвідування кладовищ населенням, у тому числі присутність на них священнослужителів з метою здійснення поминальних заходів, та встановлення намогильних споруд із 14 квітня і до закінчення карантину.

Станом на ранок 23 квітня у Сумській області підтверджено 89 випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 28 людей вилікувалося.

Загалом в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Фото: sumypost.com