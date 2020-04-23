На Сумщині під час поминальних днів заборонили відвідувати кладовища

На Сумщині під час поминальних днів заборонили відвідувати кладовища

Укрінформ
На Сумщині під час поминальних днів заборонили відвідувати кладовища та окремі поховання

Про це у четвер, 23 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сергій Над’ярний.

«Відповідне рішення прийняте на позачерговому засіданні Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Люди, які планують йти на кладовища під час поминальних днів, мають бути готовими до того, що цвинтарі будуть закритими для відвідування. Також під заборону підпадають і ритуальні поминальні дні (9-ий, 40-ий та річниця смерті). Таке рішення було прийняте, щоб не наражати людей на небезпеку», - зазначив Над’ярний.

За його словами, на всіх цвинтарях будуть чергувати представники Головного управління Національної поліції в Сумській області та управління патрульної поліції. Порушникам карантинних заходів загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Обласна влада, зауважив посадовець, просить всіх жителів Сумщини поставитися з розумінням до цього рішення і і повідомити про нього своїх рідних та близьких.

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Як повідомляв Укрінформ, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 21 квітня 2020 року підписав постанову № 11 щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні.

У Сумах 13 квітня виконавчий комітет ухвалив рішення, що регулює проведення поминальних днів у 2020 році на території Сумської міської ОТГ під час карантину.

Документом визначено, що поминальні богослужіння та заходи 26, 27 та 28 квітня мають проводитися релігійними організаціями на території культових споруд і прилеглій території без участі громадян.

Також цим рішенням заборонено відвідування кладовищ населенням, у тому числі присутність на них священнослужителів з метою здійснення поминальних заходів, та встановлення намогильних споруд із 14 квітня і до закінчення карантину.

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Станом на ранок 23 квітня у Сумській області підтверджено 89 випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 28 людей вилікувалося.

Загалом в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Фото: sumypost.com

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