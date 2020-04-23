У Житомирській області в поминальні дні обмежать доступ до кладовищ

На Житомирщині з метою протидії розповсюдженню коронавірусу обмежать доступ до кладовищ у поминальні дні.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«На Житомирщині на поминальні дні будуть обмежувати доступ до кладовищ. Поліція патрулюватиме у посиленому режимі і до місць поховань не буде їздити громадський транспорт», - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА Віталій Бунечко закликав перенести відвідування кладовищ на інші дні після карантину.

Крім того, Житомирська міська рада нагадала, що 8 кладовищ на території Житомирської ОТГ будуть зачинені упродовж 25-28 квітня, а громадський транспорт, що курсує повз ці місця, змінить свої маршрути.

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Як повідомляв Укрінформ, спалах коронавірусу, що зафіксували в області 21 квітня, коли хворобу підтвердили у 44 людей, пов’язують зі святкуванням Вербної неділі.

На Житомирщині зафіксовано 304 випадки коронавірусу, з яких 7 – летальні, а двоє пацієнтів одужали. Найбільше випадків COVID-19 у Житомирі (91), Коростені (64) та Бердичеві (61).

За даними ЦГЗ на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.