На Донеччині у поминальні дні закриють кладовища

В Донецькій області у поминальні дні для протидії поширенню COVID-19 у місцях перебування масового скупчення людей закриють для відвідування кладовища.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації з посиланням на в. о. директора ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Василя Гончаренка.

«Відвідування кладовищ у поминальні дні буде заборонено», - йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, у постанові головного державного санітарного лікаря України йдеться, що з урахуванням численних порушень санітарних та протиепідемічних заходів і правил відповідно до інформації, наданої Нацполіцією, рекомендовано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, для протидії поширенню COVID-19 у місцях перебування масового скупчення людей закрити для відвідування кладовища.

Виняток становлять випадки поховання померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, зокрема, участі не більше ніж 10 осіб і забезпечення відстані між присутніми не менше ніж 1,5 метра.

«Важливо уникати скупчень людей у поминальні дні, щоб не спричинити спалах пандемії. Ніхто не забороняє відвідати кладовище раніше чи пізніше, коли не буде напливу», - наголосив Гончаренко.

Як повідомлялося, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 21 квітня 2020 року підписав постанову щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні.

В Україні на 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, усього в досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки.

В Донецькій області зареєстровано 21 підтвердження зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з цих випадків 1 летальний, 10 людей, які одужали, та 10 – продовжують лікування.