На Сумщині комісія з’ясовує ситуацію зі смертю жінки, яку відмовлялися ушпиталити

На Сумщині експертна комісія з’ясовує ситуацію зі смертю жінки, яку через цукровий діабет і високу температуру відмовилися приймати в кількох лікарнях обласного центру.

Про це у середу під час брифінгу в облдержадміністрації розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі проводиться експертна оцінка даної ситуації. Підготовлено наказ управління охорони здоров’я, визначені особи, які візьмуть участь у роботі експертної комісії. Після того, як будуть висновки, ми надамо всі відповіді», - сказав Кравцов.

За його словами, до висновків комісії буде долучено також результати судово-медичної експертизи.

Як повідомила на брифінгу голова групи експертів з питань інфекційних хвороб обласного управління охорони здоров’я Ірина Троцька, обласна інфекційна лікарня, куди також намагалися доправити хвору, наразі обмежена в питаннях госпіталізації. Відповідно до наказу управління охорони здоров’я, у цю лікарню можуть госпіталізувати лише хворих на ГРВІ, клінічно підтверджену пневмонію, підозру на коронавірус та з діагнозом «коронавірус».

«У цієї пацієнтки ознак пневмонії не було. Температура під час огляду була нормальна, але рівень цукру в крові був дуже високий. Жінка потребувала спеціалізованої медичної допомоги з приводу цукрового діабету. Ми все ж таки зробили, хоч не мали цього робити, тест на коронавірус. Швидкий тест був негативний, тому хвору відправили в терапевтичне або ендокринологічне відділення», – розповіла Троцька.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 20 квітня до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні бригадою швидкої допомоги була доставлена 79-річна жителька Путивльського району, яка з грудня минулого року проживала в Сумах у доньки. Жінка мала високий рівень цукру в крові та високу температуру тіла. Попри всі намагання бригади медиків «швидкої» надати допомогу хворій, її стан не покращився, а спроби передати немічну жінку на лікування до кількох лікарняних закладів обласного центру виявилися безуспішними – людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли. Після дзвінка фельдшера бригади «швидкої» до поліції, жінку взяли до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні, де вона й померла.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 140 «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство з’ясовує всі обставини події.