На Чернігівщині зареєстрували перший випадок захворювання медпрацівника на COVID-19

На Чернігівщині коронавірусну інфекцію вивлено у жінки-медика із Борзнянського району - це перший такий випадок в області.

Про це на брифінгу поінформував голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми отримали ще одне підтвердження тестуванням у Борзнянському районі. Вона є медиком, входить до числа контактних осіб", - сказав Прокопенко.

За його словами, жінка перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря. Захворювання в неї перебігає безсимптомно.

Таким чином, на сьогодні в Чернігівській області зареєстровано 14 випадків інфікування коронавірусом, з яких 1 - летальний. Три людини одужали, четверта готується до виписки - чекає на контрольний результат тестування.

Осередками спалаху інфекційної хвороби визнані села Комарівка і Пам’ятне Борзнянського району, м. Носівка, с. Нова Басань Бобровицького району та с. Ніжинське Талалаївської ОТГ (Ніжинський район).

У Чернігові та інших містах обласного значення випадків захворюваності на COVID-19 не виявлено.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.