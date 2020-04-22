На Донеччині на COVID-19 захворіли шестеро медпрацівників

У Донецькій області на COVID-19 захворіли 6 медичних працівників.

Про це 22 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, є лабораторно підтверджені випадки захворювання як лікарів, так і фельдшерів... Точніше, захворіли двоє лікарів і чотири медичних сестри або фельдшери», - сказав Педенко.

Присутній на пресбрифінгу в.о. директора ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Василь Гончаренко додав, що способи зараження в них контактні.

«Десь контакт іде. Одна прибула з Єгипту. Є і по місту праці – реанімаційна бригада в Маріуполі, там двоє контактних, які захворіли працюючи з хворими. Може були і не дотримані якісь правила, а може так вийшло», - сказав Гончаренко.

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Як повідомляв Укрінформ, в Донецькій області станом на 22 квітня зареєстровано 18 підтверджень зараження COVID-19, з цих випадків 1 летальний, 10 людей одужали, а 7 – продовжують лікування.

В Україні на 22 квітня підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки.