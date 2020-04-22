На Житомирщині спалах коронавірусу пов’язують з Вербною неділею

Причиною зростання кількості хворих на COVID-19 у Житомирській області, що зафіксували 21 квітня, може бути святкування Вербної неділі.

На цьому на брифінгу 22 квітня наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора (станом на 22:00 21 квітня – ред.) було зафіксовано 44 нові випадки. Ми зараз розбираємося з таким значним спалахом. Однією з причин, можливо, є святкування Вербної неділі», - зазначив Бунечко.

За його словами, в області наразі розглядаються варіанти посилення карантинних заходів на поминальні дні.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі на Великдень і поминальні дні вирішили закрити кладовища, аби уникнути скупчення людей.

На Житомирщині зафіксовано 287 випадків COVID-19, 6 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих у Житомирі (88), Коростені (64) та Бердичеві (51).

За інформацією ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.