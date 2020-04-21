На Житомирщині підтвердили 17 нових випадків Covid-19

За добу коронавірус виявили у 17 мешканців Житомирської області, загальна кількість хворих у регіоні сягнула 287.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 73 проб кількість хворих на Covid-19 зросла на 17 осіб. Загальна чисельність інфікувань становить 287 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 11 нових випадків інфікування зафіксували у Житомирі, пять – у Бердичеві та один – у Житомирському районі (смт Озерне).

Найбільше хворих зараз у Житомирі (88), Коростені (64) та Бердичеві (51).

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зареєстровано шість летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом, один пацієнт одужав.

За даними на 9:00 21 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6125 випадків Covid-19 (за останню добу - 415), з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.