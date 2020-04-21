На Житомирщині COVID-19 виявили у працівниці міськради, її колеги - на самоізоляції

У працівниці Олевської міської ради на Житомирщині лабораторно підтвердили коронавірус, а колеги, які з нею спілкувалися, перебувають на самоізоляції.

Про це повідомив заступник Олевського міського голови Олександр Ніколайчук у відеозверененні, опублікованому у Facebook.

«Стосовно інформації про захворюваність нашої колеги. Так, дійсно, на превеликий жаль, інформація підтвердилася, але Олевська міська рада продовжує здійснювати свою поточну діяльність і не зачиняється. Разом із тим інші колеги, які потенційно могли з нею комунікувати, сьогодні перебувають вдома на відповідальній самоізоляції», - поінформував Ніколайчук.

За його словами ,перший випадок захворюваності на COVID-19 в Олевському районі зафіксували минулого тижня в 27-річного чоловіка, який повернувся з-за кордону. Під час Великодніх свят коронавірус підтвердили ще у 4 жителів Олевська та жінки з села Кишин.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі на Житомирщині 270 підтверджених випадків коронавірусу, 6 з яких летальні, а один пацієнт одужав.

За даними МОЗ станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.