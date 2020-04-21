На Житомирщині семеро хворих на коронавірус у важкому стані

У медичних закладах Житомирщини наразі семеро пацієнтів з COVID-19 перебувають у важкому стані, але ніхто з них не підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Про це зазначив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед важких у нас пацієнтка, яка знаходиться із супутньою патологією в Бердичеві. Вона, пацієнт у Малині та двоє у Житомирі потребують кисневої підтримки. Важкий пацієнт із дихальною підтримкою киснем, що має супутню патологію цукровий діабет, у Черняхівській лікарні. Ще важкі у нас в Коростені і Житомирському районі», - розповів Суслик.

Він акцентував, що зараз немає пацієнтів, яким би підтримували дихання за допомогою апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомляв Укрінформ, наразі на Житомирщині 270 підтверджених випадків коронавірусу, 6 з яких летальні, а один пацієнт одужав.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків