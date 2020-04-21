У Франківську через COVID-19 переповнені лікарні, 15 пацієнтів – у тяжкому стані

В Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook.

«Понад 500 уражених коронавірусом на Прикарпатті. Ми у трійці лідерів за кількістю хворих. Міські заклади, практично, переповнені. 15 пацієнтів у міських лікарнях - у важкому стані», - повідомив Марцніків.

Він зазначив, що протягом великодніх свят в місті померли 5 людей, з них двоє раніше отримали лабораторне підтвердження коронавірусної інфекції, ще троє – чекали на результати досліджень.

Відомо, що в Івано-Франківську дві міські лікарні приймають пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Станом на 21 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 556 випадках, 27 пацієнтів одужали.

Загалом в Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19. Усього досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 20 квітня отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки.

На амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них 97 дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина, з них 84 чоловіків та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 367 людей вже одужали, з них 18 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.