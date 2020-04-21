На Закарпатті кількість випадків COVID-19 перевищила дві сотні

Станом на 21 квітня на Закарпатті 205 хворим встановлено діагноз COVID-19, з них 43 особи – медичні працівник

Про це йдеться у повідомленні Закарпатського обласного центру здоров'я у Facebook.

"Протягом минулої доби, 20 квітня, за екстреною медичною допомогою на Закарпатті звернулися 349 осіб. Загалом по області станом на 9:00 21 квітня 2020 року 205 хворим встановлено діагноз COVID-19. З них 43 – медичні працівники та 8 - діти", - повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

За її словами, за минулу добу відібрано 27 зразків біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) та направлено у вірусологічну лабораторію для дослідження. Коронавірус підтверджено у 9 осіб. До закладів охорони здоров’я за минулу добу із ознаками гострої пневмонії госпіталізовано 7 осіб.

За минулу добу не зареєстровано летальних випадків з діагнозом COVID-19.

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Станом на 21 квітня на Закарпатті від коронавірусу померли 6 осіб, 16 людей одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: CTK Photo