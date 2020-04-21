В українській армії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 39

Станом на ранок 21 квітня кількість військовослужбовців, хворих на коронавірус, зросла до 39 осіб. З них двоє військових померли, двоє - одужали.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 21 квітня в Збройних силах України зареєстровано 39 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 272 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих дві доби – 90 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: ДПСУ