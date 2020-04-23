На Житомирщині за добу підтвердили 17 випадків коронавірусу

На Житомирщині лабораторно підтвердили 17 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє місцева ОДА.

"22 квітня на Житомирщині підтвердили ще 17 нових випадків захворювання на коронавірус. Наразі в регіоні вже 304 зареєстрованих діагнозів COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Бердичеві виявили 10 нових хворих, у Житомирі – 3, а в Андрушівці, Бердичівському, Народицькому та Радомишльському районах – по 1.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у Житомирі (91), Коростені (64) та Бердичеві (61).

Крім того, у Коростені від коронавірусу вилікувалася жінка і це другий випадок одужання в області. Раніше хворобу подолав 49-річний чоловік із Житомира, який захворів після повернення з Австрії.

В області наразі вже шестеро померлих від цієї недуги.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.