У Мукачеві посилили карантин - закривають ринки, крамниці та церкви

У Мукачівській міській ОТГ оголосили про посилення карантину: закривають ринки, крамниці та церкви, перекривають вулиці для проїзду, котрі ведуть до найбільших храмів та соборів міста Мукачево.

Про це йдеться в повідомленні Мукачівської міськради в Facebook.

“У Мукачівській міський ОТГ впроваджуються суворіші карантинні заходи на ці вихідні – все для безпеки мешканців та задля уникнення поширення коронавірусної інфекції. Так, вже з суботи, з 15:00 та до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева та шести сіл, які входять до складу ОТГ”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, обмеження стосуються й релігійних закладів – всі церкви до понеділка будуть зачинені на карантин.

Разом з тим, дозволено працювати аптекам, АЗС та продуктовим магазинам.

У міськраді повідомляють, що буде перекрито рух транспортом центральними вулицями міста, що є під'їзними до храмів.

У міськраді закликали обмежити пересування та перебування в громадських місцях, утриматися від поїздок територією всієї ОТГ в ці дні.

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Як повідомлялося, раніше про посилення карантину оголосили в двох районах Закарпаття — Свалявському та Берегівському.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, в Закарпатській ОДА звернення щодо посилення карантинних заходів щодо регіону ще тільки готують. Його оголосять пізніше.

За даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.