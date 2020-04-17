На Закарпатті епіцентром коронавірусу став Ужгород та Ужгородський район
Такі дані оприлюднені на карті захворюваності на COVID-19 по районах Закарпатської області на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.
Як видно з даних на карті, станом на 17 квітня епіцентром захворюваності в регіоні є місто Ужгород та Ужгородський район. Відповідно, у місті фіксують 44 особи з коронавірусом, в районі — 28 осіб. Досі епіцентром спалаху COVID-19 в області було місто Мукачево.
Станом на 17 квітня COVID-19 підтверджено у 150 громадян. За останню добу зафіксовано найбільший ріст захворюваності по регіону з часів початку епідемії коронавірусу в Україні - 34 випадки.
Повідомляється, що 13 закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус методом ПЛР, одужали. 4 людини померли, один із них-лікар.
Станом на ранок 17 квітня Обласним лабораторним центром МОЗ в Ужгороді проведено 818 досліджень COVID-19 методом ПЛР.