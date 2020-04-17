На Закарпатті епіцентром коронавірусу став Ужгород та Ужгородський район

В Закарпатській області епіцентр захворюваності на COVID-19 змістився в Ужгород, де зафіксовано 44 особи з коронавірусом, та в Ужгородський район — 28 осіб.

Такі дані оприлюднені на карті захворюваності на COVID-19 по районах Закарпатської області на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

Як видно з даних на карті, станом на 17 квітня епіцентром захворюваності в регіоні є місто Ужгород та Ужгородський район. Відповідно, у місті фіксують 44 особи з коронавірусом, в районі — 28 осіб. Досі епіцентром спалаху COVID-19 в області було місто Мукачево.

Станом на 17 квітня COVID-19 підтверджено у 150 громадян. За останню добу зафіксовано найбільший ріст захворюваності по регіону з часів початку епідемії коронавірусу в Україні - 34 випадки.

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Повідомляється, що 13 закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус методом ПЛР, одужали. 4 людини померли, один із них-лікар.

Станом на ранок 17 квітня Обласним лабораторним центром МОЗ в Ужгороді проведено 818 досліджень COVID-19 методом ПЛР.