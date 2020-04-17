В Закарпатській ОДА спростовують звинувачення у махінаціях із закупівлями в медицині

Керівництво департаменту охорони здоров’я не приймало одноосібно рішення щодо жодних закупівель медичної апаратури, рукавичок, костюмів захисту для медиків тощо.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

“Керівництво департаменту охорони здоров’я не приймало одноосібно рішення щодо жодних закупівель медичної апаратури, рукавичок, костюмів захисту для медиків тощо. З моменту прийняття рішення обласною радою про виділення 153 мільйонів гривень на боротьбу із коронавірусом COVID-19, усі витрати коштів здійснювалися під чітким контролем представників Закарпатської обласної ради та керівників медичних закладів області!” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що департаментом охорони здоров’я 18 березня цього року створено експертну робочу групу. До неї увійшли представники постійно діючої медичної комісії Закарпатської обласної ради, головні лікарі обласних медичних закладів та працівники департаменту охорони здоров’я, загалом більше десяти людей (накази 18.03.2020, 08.04.2020).

“Що придбати, у якій кількості, а також вимоги до закупівель визначала виключно експертна група (протоколи 19.03.2020, 24.03.2020). Експертною групою були визначені технічні вимоги до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) і систем рентгенівської діагностичної пересувної цифрової апаратури та до засобів індивідуального захисту (протокол 26.03.2020)”, - наголошують в Закарпатській ОДА.

Тут інформують, що експертною групою було проаналізовано надані пропозиції фірмами-учасницями на ProZorro і погоджено наступні закупівлі (протоколи 03.04.2020, 08.04.2020).

Дані закупівлі Департамент охорони здоров’я провів через відкриту онлайн систему ProZorro. Перелік придбаної медичної техніки та засобів захисту у статті за посиланням, акцентують в ОДА.

Як повідомляється, за кілька днів до цього ряд інтернет-видань та місцевих ЗМІ опублікувало розвідку щодо зловживань Закарпатською ОДА та звинуваченнями, що ОДА закупила засоби захисту в кілька разів дорожче за ринкову ціну.