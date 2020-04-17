На Закарпатті за добу коронавірусний антирекорд - 34 підтверджені випадки

За останню добу в регіоні зафіксовано найбільшу кількість хворих на COVІD-19 з початку епідемії коронавірусу в Україні - підтверджені 34 випадки.

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр здоров'я у Facebook.

"Протягом минулої доби, 16 квітня, відібрано 96 зразків біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) та направлено у вірусологічну лабораторію. У результаті 34 особам підтверджено діагноз COVID-19, з них 8 – медичні працівники,” - повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

За її словами, протягом доби 16 квітня на Закарпатті за екстреною медичною допомогою звернулось 366 осіб, з них 11 – з ознаками гострої пневмонії, 5 - з підозрою на COVID-19.

У заклади охорони здоров’я за минулу добу з ознаками гострої пневмонії госпіталізовано 11 осіб, 9 - з підозрою на COVID-19. З них - 6 хворим підтверджено діагноз COVID-19, один з яких – медичний працівник.

Загалом по області станом на 9.00 17 квітня 2020 року 150 хворим встановлено діагноз COVID-19. З них 31 – медичні працівники.

За минулу добу не зареєстровано летальних випадків з діагнозом COVID-19. Раніше повідомлялося про 13 людей, які одужали.