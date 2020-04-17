Захворюваність на COVID-19 зростає, залишайтеся вдома - глава МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців залишатися вдома на Великдень через зростання кількості інфікованих COVID-19.

Про це він сказав під час брифінгу 17 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ми бачимо зростання кількості захворювання. Вкотре звертаюся до всіх українців: давайте в цьому році проведемо Великдень вдома. Влада зробила все, щоб онлайн-трансляції всіх богослужінь відбувалися по всіх центральних телевізійних телеканалах. Це дуже важливо зараз для нас”, - заявив Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на ранок 16 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Фото: МОЗ