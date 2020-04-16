Степанов прокоментував ситуацію з лікуванням українців за кордоном

Лікування громадян за кордоном стане можливим після зняття карантинних обмежень приймаючою стороною.

Про це на брифінгу 16 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі, в умовах карантину, перш за все у зв’язку з обмеженнями, які приймаючі сторони виставили щодо прийому наших пацієнтів, виїзд наших громадян на лікування за кордон дуже обмежений. Але МОЗ постійно розглядає заявки, які подають наші громадяни на лікування за кордоном. Остання комісія відбулася вчора, де було прийнято рішення по 79 пацієнтам. Водночас всім громадянам, які вже перебувають за кордоном, сплачується лікування, якщо є така можливість і якщо вони вже лікуються. Також ми слідкуємо за ситуацією, як тільки приймаюча сторона відкриє таку можливість в умовах карантину, МОЗ буде робити все, щоб наші громадяни потрапили на лікування за кордон. Це питання постійно перебуває на моєму контролі”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що щороку кількість людей, як отримують лікування за кордоном, збільшується, також збільшується обсяг коштів, які сплачуються на програми лікування громадян за кордоном. За даними МОЗ, за 5 років ці цифри зросли з 388 млн грн до 1 млрд грн.