В Україні – проблеми з донорською кров’ю: МОЗ запускає інформкампанію

В Україні – проблеми з донорською кров’ю: МОЗ запускає інформкампанію

Укрінформ
В умовах карантину в Україні виникла проблема зі здачею донорської крові.

Про це на брифінгу 16 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В умовах карантину у нас виникла проблема і щодо забезпечення здачі крові в донорських центрах. Ми вважаємо, що потрібно терміново активізуватися щодо вирішення цієї проблеми. Я вже звернувся до голів обласних державних адміністрацій, щоб там була проведена, з одного боку, відповідна роз'яснювальна робота. З іншого боку, забезпеченість прийому крові у відповідних центрах. Щоб ця забезпеченість була максимально дотримана в умовах карантину ", - сказав Степанов.

Він зазначив, що особам, які здають кров, потрібно максимально обмежити контакти між собою.

Також Степанов додав, що МОЗ запускає відповідну інформаційну кампанію щодо здачі крові.

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Як повідомляв Укрінформ, Київський міський центр крові закликає здавати кров, адже через карантин кількість донорів зменшила втричі.

Уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

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