В Україні – проблеми з донорською кров’ю: МОЗ запускає інформкампанію

В умовах карантину в Україні виникла проблема зі здачею донорської крові.

Про це на брифінгу 16 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В умовах карантину у нас виникла проблема і щодо забезпечення здачі крові в донорських центрах. Ми вважаємо, що потрібно терміново активізуватися щодо вирішення цієї проблеми. Я вже звернувся до голів обласних державних адміністрацій, щоб там була проведена, з одного боку, відповідна роз'яснювальна робота. З іншого боку, забезпеченість прийому крові у відповідних центрах. Щоб ця забезпеченість була максимально дотримана в умовах карантину ", - сказав Степанов.

Він зазначив, що особам, які здають кров, потрібно максимально обмежити контакти між собою.

Також Степанов додав, що МОЗ запускає відповідну інформаційну кампанію щодо здачі крові.

Як повідомляв Укрінформ, Київський міський центр крові закликає здавати кров, адже через карантин кількість донорів зменшила втричі.

Уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.