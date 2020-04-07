Проблема з донорами через карантин: військові у Харкові здали кров

Група військових та цивільних працівників військкоматів Харкова та передмістя зранку здала кров для тих, кому це може врятувати життя.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 20 військових та цивільних працівників військкоматів Харкова та передмістя о 09:30 з'явилися до Харківського обласного центру служби крові, щоб здати кров для хворих мешканців регіону і поранених бійців ООС. Протягом години кожен з них здав по 450 мл крові. За законом, добровольці отримають у якості бонусів додатковий вихідний, чи, за бажанням, додатковий день до відпустки.

У Харкові військові поповнюють список донорів крові/ Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Це лише перша група від нових донорів з-поміж військових. Наступними днями до Центру крові приїдуть ще близько 40 армійців із інших РВК Харкова та передмістя", - розповів військовий комісар Харківського облвійськкомату полковник Юрій Калгушкін.

За словами начальника відділення відбору донорів медичної установи Юрія Верховенка, за три тижні карантину кількість постійних донорів зменшилася вдвічі, у тому числі, через транспортні проблеми.

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"Колись ми мали запас донорської крові на 300-350 доз, а зараз усього на 150. Тоді ми звернулися за допомогою до різних організацій та структур із проханням забезпечити поповнення банку крові. Військові одразу відгукнулися", - додав Верховенко.

Він зазначив, що одними із перших відгукнулися курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Десятки майбутніх офіцерів декілька днів поспіль добровільно приходили, щоб поділитися своєю кров’ю. Минулого тижня Центр крові здійснив виїзд до Чугуєва, до розташованої там авіабригади, де здали кров 60 армійців. За останні дні кров здали усього 200 донорів-військових, а це 25% усіх донорів Харківщини", - пояснив Верховенко.

Як стало відомо, донорська кров, за правилами, буде до 6 місяців перевірятися, щоб на 100% виключити зараження вірусом.