Україна ще не готова виходити з карантину – Немчінов

Україна поки ще не готова виходити з карантину, оскільки після свят кількість інфікованих збільшується.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав у прямому ефірі «Говорить великий Львів», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як на мою думку, а вона не є експертною, ті цифри, які ми зараз маємо, останніх декілька днів, якщо порахувати інкубаційний період, то це наслідки Вербної неділі», - сказав Немчінов.

За його словами, після святкових вихідних крива захворюваності пішла в гору, збільшилася кількість померлих.

«Це наслідки поки що ще не Великодніх свят, це наслідки Вербної неділі й передвеликодніх богослужінь в основному», - вважає урядовець.

Водночас він наголосив на тому, що не варто сприймати церкву як єдине місце, де поширюється коронавірусна інфекція та наголосив, що навіть порушення режиму перебування у засобах індивідуального захисту може призвести до такого спалаху.

Міністр КМУ також наголосив, що влада змушена була заборонити прогулянки у парках, бо люди не дотримувалися умов карантину, не усвідомлюючи , що небезпека є поруч.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня, але і в наступні два роки можливі обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Усього в Україні досліджено 77 752 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 23 квітня отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки.