Українцям, які повернулися з-за кордону, треба пройти обсервацію під контролем "Дій вдома"

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов закликає громадян України, які повернулися з-за кордону, завантажити застосунок "Дій вдома", завдяки якому відбуватиметься електронний контроль за самоізоляцією.

Про це він написав у Facebook.

"Пройди обсервацію вдома за допомогою електронного сервісу «Дій вдома»", - зазначив міністр.

Упродовж двох тижнів щодня людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку "Дій вдома". Користувачу потрібно буде зробити своє фото, водночас працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатку буде розцінюватися саме як порушення, людина змушена буде заплатити штраф.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що у наступному релізі "Дій вдома" буде передбачена можливість здійснення екстреного виклику на гарячу лінію МОЗ, а також згодом будуть доступні замовлення ліків та продуктів онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 22 квітня зобов'язав Мінцифри забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу.