Медики, що повернулися з Італії, пройдуть двотижневу обсервацію

Українські лікарі, які у четвер повернулися з Італії, пройдуть двотижневу обсервацію.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагати колегам боротися з COVID-19. Усі вони пройдуть обов‘язкову двотижневу обсервацію", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, до Італії літали 10 лікарів системи Міністерства охорони здоров'я та 10 представників системи охорони здоров‘я МВС. Вони працювали в містах Пезаро та Урбіно.

Медики вивчали процес діагностики та лікування пацієнтів, ознайомились з протоколами лікування та ліками, які застосовуються, а також були присутні при хірургічних втручаннях. Уже спланована серія телеконференцій для того, щоб передати набутий досвід колегам, які працюють з важкими пацієнтами.

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Українські лікарі зазначають, що всі запроваджені в Україні карантинні заходи - виправдані.

Перед вильотом додому медики пройшли тести на коронавірус, після прильоту їм виміряли температуру. Наразі всі здорові та вирушать на обсервацію в один із санаторіїв під Києвом.

Як повідомлялося, українські медики працювали в Італії з 4 квітня.