Ляшко хоче продовжити карантин до 12 травня

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про намір ініціювати продовження карантину і водночас проанонсував його послаблення

Про це Ляшко повідомив в ефірі 24 каналу.

"Я як санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись вже в понеділок (27 квітня – ред.)", – заявив головний санітарний лікар

Водночас, як зазначається, він уточнив, що вимагатиме продовження карантину принаймні до 12 травня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів очікує піка захворюваності на коронавірусну інфекцію на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.