Ляшко хоче продовжити карантин до 12 травня

Ляшко хоче продовжити карантин до 12 травня

Укрінформ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про намір ініціювати продовження карантину і водночас проанонсував його послаблення

Про це Ляшко повідомив в ефірі 24 каналу.

"Я як санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись вже в понеділок (27 квітня – ред.)", – заявив головний санітарний лікар

Водночас, як зазначається, він уточнив, що вимагатиме продовження карантину принаймні до 12 травня.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів очікує піка захворюваності на коронавірусну інфекцію на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

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