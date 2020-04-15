На Запоріжжі посилюють карантин – на свята "закривають" чотири міста

На Запоріжжі через посилення карантинних заходів на святкові дні "закривають" чотири міста

У Запорізькій області через виявлені нові випадки захворювання на коронавірус посилюються карантинні заходи у Мелітополі, Запоріжжі, Енергодарі та Бердянську. Найближчими днями в'їзди в ці міста будуть максимально обмежені.

Про це під час брифінгу заявив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

"На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони будуть обмежені. Це не стосується "швидких" та тих, хто працює на підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста. Але всі, хто не має прописки і захочуть в'їхати в міста, не зможуть цього зробити. Тому заздалегідь купуйте все необхідне та святкуйте Великдень вдома", - сказав очільник області.

Під час брифінгу також стало відомо, що кількість хворих в Енергодарі (місто, що входить до карантинної зони) збільшилось. Наразі там вже 5 підтверджених випадків захворювання.

Читайте також: У Запоріжжі від коронавірусу помер директор одного з місцевих ринків

"Щойно отримали ще один результат ПЛР-аналізу від вірусологічної лабораторії Запорізького обласного лабораторного центру. У пацієнта, госпіталізованого до інфекційного відділення Енергодарської лікарні СМСЧ (Спеціалізована медико-санітарна частина) з пневмонією, підтвердили коронавірус. Зараз пацієнта перевозимо до інфекційного відділення КНП "Дніпрорудненської багатопрофiльної мiської лiкарні" Дніпрорудненської міськради з усім необхідним для лікування", - йдеться у повідомленні керівника Енергодарської лікарні СМСЧ (Спеціалізована медико-санітарна частина) Андрія Бредихина.

Станом на ранок 15 квітня в Запорізькій області COVID-19 було діагностовано у 99 людей (12 з яких вже одужали, 2 людини померли).