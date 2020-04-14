У Запоріжжі від коронавірусу помер директор одного з місцевих ринків

У запорізькій лікарні в ніч на вівторок, 14 квітня, від коронавірусу помер 65-річний чоловік, директор одного з місцевих ринків.

Про це кореспонденту Укрінформу стало відомо з власних джерел.

"Пацієнт був у важкому стані, він вночі помер", - повідомило джерело.

Як повідомляв Укрінформ, про госпіталізацію директора ринку поінформував голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на брифінгу 7 квітня.

"Чоловік знаходиться в обласній інфекційній лікарні, вже три доби він підключений до апарату штучної вентиляції легень", - сказав тоді очільник області.

Він наголосив, що в області це єдиний хворий на коронавірус, якому необхідна ШВЛ.

За словами медиків, перші симптоми з’явилися в цього пацієнта ще 19 березня. Протягом тижня він займався самолікуванням, коли ж звернувся за допомогою до медиків, йому зробили рентген та діагностували пневмонію. 3 квітня було підтверджено коронавірусну інфекцію.

Як раніше повідомлялось, директор ринку порушив правила карантину та дозволив працювати на ринку кільком підприємцям. Під час перевірки порушення виявили правоохоронці та склали адмінпротокол. Після того, як з'ясувалося, що керівник ринку хворий на CОVID-19, поліцейських, що з ним контактували, також перевірили.

Це вже другий летальний випадок від коронавірусу у Запорізькій області. Перший — зафіксовано у Мелітополі.

Станом на 9:00 14 квітня в Запорізькій області 89 хворих на коронавірус, 11 людей вже одужали.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.