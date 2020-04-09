На Запоріжжі - перша смерть від коронавірусу

В Мелітополі помер 60-річний чоловік, інфікований коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Мелітопольської міської ради.

"60-річний мешканець міста Мелітополя, який раніше був госпіталізований у Мелітопольську інфекційну лікарню із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні помер", - йдеться у повідомленні.

Хворий перебував в реанімаційному відділенні під наглядом медиків, був підключений до апарату ШВЛ.

Нардеп Сергій Мінько на своїй сторінці у Facebook написав про те, що помер його друг - успішний підприємець Анатолій Пилипенко.

Раніше відділ охорони здоров'я Мелітопольської міськради не повідомляв про те, що серед захворілих є пацієнти, підключені до апарату ШВЛ.

Загалом станом на 9 квітня, в місті 22 підтверджених випадки коронавірусної інфекції, п’ятеро хворих - діти, 1 пацієнт одужав.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.