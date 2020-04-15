Бердичів посилено патрулюють поліція та Нацгвардія

Місто Бердичів, що є одним із найбільшою кількістю хворих на COVID-19 у Житомирській області, посилено патрулює поліція та Національна гвардія.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Нині на патрулювання районного центру щодня заступають 12 посилених нарядів. Мета роботи поліції не у кількості адміністративних протоколів, а в необхідності переконати людей в обов'язковості дотримання заходів особистого захисту», - розповів заступник начальника Бердичівського ВП ГУНП Олександр Гетенок.

Бердичів посилено патрулюють поліція на Нацгвардія/Фото: Національна поліція

Зазначається, що додаткові заходи безпеки поліції у райцентрі зумовлені небезпекою поширення коронавірусної інфекції. Крім того, автопатрулі через гучномовці звертаються до громадян, нагадуючи основні правила поведінки в особливий період.

Як повідомляв Укрінформ, наразі на Житомирщині 134 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, 4 з яких – летальні, а 1 пацієнт одужав. Найбільше хворих зафіксовано у Коростені (45), Житомирі та Бердичеві (по 23), і в Малині (21).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: Нацональна поліція