На Житомирщині підтвердили 22 нові випадки COVID-19

На Житомирщині упродовж доби коронавірус лабораторно підтвердили у ще 22 людей.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Нові випадки захворювання лабораторно підтвердили 14 квітня у 22 жителів області. До тих районів, де вже раніше виявляли коронавірусну інфекцію, додався ще Хорошів. Найбільше нових випадків у Коростені, та й загалом в області саме там найбільше хворих з COVID-19 – вже 46», - йдеться у повідомленні.

Наразі в області коронавірус зафіксований у Житомирі, Бердичеві, Коростені, Малині, Новограді-Волинському та у Житомирському, Коростишівському, Черняхівському, Овруцькому, Бердичівському, Пулинському районах.

Загалом на Житомирщині 134 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, 4 з яких – летальні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки