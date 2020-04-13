У Києві склали понад 800 протоколів на порушників карантину

У Києві правоохоронці вже склали 814 адміністративних протоколів щодо порушників обмежувальних заходів, запроваджених для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це під час брифінгу в понеділок сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом поліція вже склала 814 протоколів щодо порушників обмежень. З них: 91 - за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів, 21 - за перебування групою більше 2 осіб, 26 - за відвідування парків та скверів, 7 - за відвідування спортивних і дитячих майданчиків, 66 протоколів - за порушення правил самоізоляції. У бюджет з порушників через суди стягнено вже понад 150 тисяч гривень"- сказав Кличко.

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Він зазначив, що цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті, патрулювали парки, сквери, публічні місця.

Мер Києва додав, що міська влада робить все, аби уникнути інфекційного вибуху, що може призвести до колапсу медицини і великої кількості жертв, як це сталося в Сполучених Штатах, Італії та Іспанії.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.