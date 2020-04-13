За порушення карантину склали три протоколи на священників

Поліція склала три адмінпротоколи за фактом порушень карантину священниками.

Про це поінформував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.

"Поліція склала 3 адмінпротоколи по факту порушень карантину священниками", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додав міністр, у 12 випадках матеріали справи наразі іще вивчаються.

"Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога ніякого відношення! У нас свобода совісті, але .. майте ж совість!"- резюмував Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень.Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин стає жорсткішим, зокрема забороняється ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.