За порушення карантину склали три протоколи на священників

За порушення карантину склали три протоколи на священників

Укрінформ
Поліція склала три адмінпротоколи за фактом порушень карантину священниками.

Про це поінформував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.

"Поліція склала 3 адмінпротоколи по факту порушень карантину священниками", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додав міністр, у 12 випадках матеріали справи наразі іще вивчаються.

"Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога ніякого відношення! У нас свобода совісті, але .. майте ж совість!"- резюмував Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень.Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин стає жорсткішим, зокрема забороняється ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

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