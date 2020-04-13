Києво-Печерська Лавра закривається на карантин.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, 63 у Києво-Печерській Лаврі. Тобто там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Він зазначив, що Києво-Печерська Лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин.

"Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення", - сказав Кличко.

Кличко повідомив, що сьогодні міська влада направить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування.