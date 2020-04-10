Коронавірус у Києві: у яких районах найбільше випадків

За минулу добу на коронавірус захворіли ще 13 киян. Найбільше випадків захворювання на коронавірус за добу зафіксували у Солом’янському районі Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram. "Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах: Голосіївський +1, Дарницький +1, Деснянський +0, Дніпровський +1, Оболонський +1, Печерський +0, Подільський +2, Святошинський +0, Солом’янський +6, Шевченківський +1", - повідомив Кличко. Читайте також: У Києві 348 підтверджених випадків коронавірусу – Кличко Загалом найбільше випадків захворювань зареєстровано у Печерському районі - 78, у Солом'янському та Дарницькому районах - 46, у Шевченківському - 44. Найменша кількість - у Святошинському районі - 15. Як повідомлялось, загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.