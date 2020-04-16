Поліція показала, як перевіряють авто на в’їзді до Києва

Відсьогодні і до 20 квітня на всіх в'їздах у Київ з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції почали функціонувати десять санітарно-пропускних пунктів. Відтак у цей період обов’язковою є термометрія для водіїв та пасажирів, які прямують до столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні з 13:00 на в'їзді до Києва почали функціонувати десять санітарно-пропускних пунктів, щоб завадити розповсюдженню респіраторної хвороби COVID-19. Таке рішення було ухвалено на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Як розповів дільничний офіцер поліції Голосіївського управління поліції Сергій Бершадський, для підтримання правопорядку цими днями на пропускних пунктах постійно працюватимуть поліцейські, нацгвардійці та медичні працівники. Всі вони будуть одягнуті у захисні маски та костюми, дотримуючись встановлених правил карантину.

За словами лікаря із лабораторного центру на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України Ігоря Задорожнього, медичні працівники на пропускних пунктах займаються термоскринінгом, вимірюючи температуру тіла пасажирам автівок, яких зупинили правоохоронці:

«Якщо під час перевірки температура у людини до 37,5 градусів, то дозволено вільно їхати далі. У випадку, коли температура буде вищою за 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, викликають бригаду для тестування на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть цих громадян на самоізоляцію. І лише коли температура буде сягати більше 38 градусів - людину примусово госпіталізують».

Працівники поліції Києва продовжують нести службу в посиленому режимі та наголошують на необхідності дотримання громадянами усіх протиепідемічних заборон. Крім того, правоохоронці звертаються до киян та гостей столиці з розумінням ставитися до всіх карантинних обмежень, які перш за все запроваджені з метою запобігання поширенню небезпечної інфекції.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків