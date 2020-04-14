На в’їздах у Київ робитимуть тести на COVID-19, якщо температура вища 37°

З 00:00 16 квітня на в’їздах до Києва буде запроваджено вимірювання температури для тих, хто в’їжджає до столиці: якщо температура буде вище 37°C, то братимуть аналізи на COVID-19, якщо вище 38°C - можуть госпіталізувати.

Про це повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко у Facebook.

"З 00:00 16.04.2020 на в’їздах до Києва буде запроваджено вимірювання температури для тих, хто в’їжджає до столиці. Це стосується водіїв і пасажирів автобусів, вантажно-пасажирських та вантажних автомобілів, а також легкових автомобілів, які перевозять більше 3 осіб включно з водієм. В’їзди будуть звужені до 1-2 смуг руху. При цьому в’їзд та виїзд залишаються вільними", - зазначив він.

Так, якщо у водіїв та пасажирів транспортних засобів немає підвищеної температури та симптомів, тоді вільний проїзд. Якщо ж температура вище 37°C: виклик бригади та тестування, направлення на самоізоляцію. Якщо вище 38°C - виклик бригади та госпіталізація.

"Якщо у вас температура вище 37°C - у вас можуть взяти аналізи на COVID-19. Якщо вище 38°C - вас можуть госпіталізувати. Ми просимо усіх зрозуміти цей вимушений крок. На превеликий жаль, ситуація, яку ми спостерігали в Україні протягом вихідних, не дає нам змоги оптимістично дивитись на цей тиждень, протягом якого держава мала перейти (!) пік захворюваності на коронавірусну хворобу", - сказав він.

За його словами, недотримання карантинних заходів зумовлює появу усе нових вогнищ спалаху хвороби: місць компактного проживання або роботи хворих. Станом на цей час у столиці вже 94 таких вогнища.

"Ми не можемо захистити людину, яка свідомо не бажає берегтись від хвороби, свідомо порушує карантинні обмеження. Але наш обов’язок – захистити інших наших співгромадян від таких людей. Хвороба не дивиться на наш вік чи фізичну форму, їй байдуже наші статки чи громадянська позиція. Хворобі байдуже наше віросповідання. Хворобу можна зупинити тільки через суворе дотримання правил та обмежень карантину. Що буде у іншому випадку, питається багато з нас? Хворих стане більше в рази, лікарні можуть не впоратись із кількістю важких випадків. Буде більше смертей", - зазначив Бондаренко.

Як повідомлялося, з четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня запровадять посилений контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах до Києва.

На сьогодні в Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. З них 5 медиків.