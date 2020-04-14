З 16 квітня на всіх в'їздах до Києва будуть вимірювати температуру

З четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня запровадять посилений контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах до Києва.

Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З четверга 16 квітня до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах до Києва. Зокрема вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю", - сказав Кличко.

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За його словами, це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить більше трьох пасажирів - включно з водієм.