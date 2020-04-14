Кличко перевірив ще одну лікарню, де лежать хворі з COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, в яких умовах лікують хворих на коронавірус у міській лікарні №4.

Про це повідомляє пресслужба мера.

"Я ще раз звертаюся до киян і до всіх українців. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких! Нам не потрібен після Великодня вибух хвороби. Я переконаний: ніхто не мріє потрапити в інфекційне відділення. Я от вчора там був. Бо, як і обіцяв, продовжую перевіряти як працюють лікарі та в яких умовах отримують допомогу пацієнти. Зараз покажу невеликий репортаж, знятий мною на телефон в інфекційному відділенні лікарні № 4 в Солом'янському районі. Це – одна з опорних лікарень першої хвилі", - сказав Кличко.

За словами мера, в столиці вже облаштували 14 баз в лікарнях, які можуть одночасно прийняти понад 1 700 хворих на коронавірус. У разі необхідності місто може розгорнути ще 7 тисяч ліжок.

Він також зауважив, що як показує досвід Італії, Іспанії та США, абсолютно підготуватися до боротьби з COVID-19 неможливо. Але мінімізувати ризик великої пандемії – реально. Так, у столиці щодня відбуваються засідання постійної комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалює оперативні рішення. Виходячи із ситуації, місто розробляє подальшу стратегію дій.

"Як вже неодноразово говорив, що місто, наскільки в наших силах, забезпечило медиків захисними костюмами та масками. Ми закупили експрес – тести. Їх сьогодні в лікарнях міста понад 13 тисяч. Закупили системи для ПЛР тестування", - сказав він.

Мер зауважив, що у медзакладах столиці на сьогодні є 390 апаратів штучної вентиляції легень.

"Втім, якщо буде поганий сценарій – навіть цього буде замало. І в цій ситуації, коли ми ще можемо контролювати розповсюдження вірусу, головне – дотримання обмежувальних правил. Дотримання умов самоізоляції та обсервації. Парламент може хоч кожного дня підвищувати штрафи. Поліція – ходити і ловити порушників у парках. Але, поки люди самі не зрозуміють, що треба берегтися і перечекати час удома, - вірус буде пощирюватися", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, 10 людей померло, 12 - вилікувалося.