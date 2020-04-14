Ляшко назвав “межу міцності” медичної системи у боротьбі з Covid-19

Система охорони здоров'я розрахована на одночасне перебування у відділеннях інтенсивної терапії не більше 3,5 тисяч хворих на Covid-19.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми враховуємо кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть з тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували, і якої ми притримувалися - це не більше 3,5 тисяч хворих, які одночасного перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам пройти і коронавірусну хворобу, і водночас лікувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів. Від цього залежать і всі інші прогнози”, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що ситуація із захворюваністю залежить у тому числі від того, наскільки українці будуть дотримуватися обмежувальних заходів на Великодні свята.

Читайте також: У МОЗ показали динаміку поширення коронавірусу по регіонах

“Ми зараз розвиваємося в динаміці, яка не перевищує 2% інфікованого населення. Це та динаміка, яка потребувала всіх дій і дозволить нам пройти без великого навантаження для системи охорони здоров’я, для економіки і врятувати наших громадян. Тому все залежить зараз від українців, адже не вистачить жодних сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і не допустити людей, і ми в принципі на це не розраховуємо, ми розраховуємо на свідомість українців”, - наголосив Ляшко.

Він укотре закликав громадян залишатися на Великдень вдома і не відвідувати друзів, родичів та обмежитися церковною службою в режимі онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 квітня в Україні зареєстровано 3102 випадки Covid-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.