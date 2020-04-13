Пом’якшувати карантин треба поступово — ВООЗ

Країни мають скасовувати запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу обмеження поступово, при цьому враховуючи особливості нового коронавірусу.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус на брифінгу у понеділок, 13 квітня.

"Оскільки вірус дуже швидко поширюється, його спад відбуватиметься набагато повільніше. Іншими словами, шлях униз набагато повільніший за шлях вгору. Це означає, що заходи стримування потрібно скасовувати повільно", - заявив Гебреісус.

За його словами, урядам необхідно вживати заходів з урахуванням з того, що вже відомо про коронавірусну хворобу Covid-19.

Як повідомлялося, на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — одужали.