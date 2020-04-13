Захисні маски незабаром стануть нормою життя - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що регулярне носіння захисних масок або інших засобів захисту обличчя незабаром стане новою нормою життя.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив спецпредставник директора ВООЗ з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро.

"Я впевнений, що якась форма особистого захисту стане нормою", - зазначив Набарро.

За словами чиновника, такий захист буде потрібен всім, оскільки поки невідомо, коли стане можливим застосування вакцини проти коронавірусу та чи виробиться імунітет до нього у тих, хто вже перехворів на коронавірусну хворобу.

Насамперед масками мають бути забезпечені медики, які лікують пацієнтів з коронавірусом та самі хворі, але оскільки ніхто наразі не може визначити точну кількість носіїв вірусу та ідентифікувати їх, то захист обличчя необхідний всім без виключень, підкреслив Набарро.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 квітня у світі зареєстровано 1 млн 853 тисяч 183 випадки коронавірусу. 114 248 пацієнтів померли, 423 625 — одужали.