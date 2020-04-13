У ВООЗ вважають, що коронавірус повертатиметься час від часу

Коронавірус не зникне, доки науковці не розроблять і не введуть у масове використання відповідну вакцину.

Про це заявив спеціальний представник Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань пандемії Девід Набарро, повідомляє NBC News

«Ми не надто впевнені, що це буде відбуватися хвилеподібно, як це відбувається з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідуватиме людство протягом досить довгого часу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, яка буде захищати нас», - наголосив чиновник.

За його словами, до того часу коронавірус повертатиметься час від часу невеликими спалахами.

Також Набарро підкреслив, що країнам варто розробити захисний механізм, який дозволяв би реагувати на нові випадки епідемії миттєво, швидко організовувати ізоляцію хворих, щоби зупинити розповсюдження інфекції.

Як відомо, станом на ранок 13 квітня у світі загалом зафіксовано більше ніж 1,8 мільйона випадків COVID-19, серед яких майже 115 тисяч - летальних. 424 тисячі осіб вилікувалися.